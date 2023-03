Scene de groază la Oradea. Mai mulți câini de luptă au sfâșiat un cățel scos la plimbare Incidentul brutal s-a produs pe o strada din Oradea. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați, la 112, ca 3 caini din rasa Amstaff, aflați in libertate și neinsoțiți, au atacat și au ranit grav un alt exemplar canin, de talie mica, lasandu-l intr-o balta de sange, potrivit bihon.ro . "Acesta a fost incredințat proprietarului, pentru a fi transportat de urgența la un cabinet veterinar, in vederea ingrijirii leziunilor suferite”, a transmis purtatorul de cuvant al IPJ Bihor.Polițiștii i-au descoperit apoi și pe proprietara cainilor agresivi, care le-a explicat ca animalele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

