- Scene de groaza au fost surprinse intr-un cartier din orașul Tulcea. O fata e 12 ani a fost batuta de o alta minora, de 16 ani, chiar in miezul zilei, potrivit unei inregistrari care a fost difuzata de ObservatorNews . Poliția a deschis o ancheta. Potrivit imaginilor, cele doua fete par prietene, se…

- Aproape 3.300 de imigranți blocați in Mexic inca din luna ianuarie 2021, din cauza politicilor de frontiera americane, au fost rapiți, violați, traficați sau agresați in diverse moduri, arata un raport publicat marți, de catre o organizație internaționala pentru drepturile omului. Raportul a fost documentat…

- Un sofer baut a condus haotic pe drumul dintre Constanta si Tulcea.Pericol in trafic. Un sofer baut a intrat pe contrasens si s a izbit frontal de o duba cu peste in apropiere de Tulcea.Martorii spun ca masina mergea haotic pe sosea inainte de impact, iar conducatorul auto avea o alcoolemie de 0.97…

- Un deținut de la Penitenciarul Vaslui s-a spanzurat in cursul zilei de luni, in incinta unitații, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU). Evenimentul a fost anunțat la numarul unic de urgența 112 la ora 7:41. Un deținut s-a spanzurat la Penitenciarul Vaslui Incidentul s-a produs in…

- Astazi, 13 iunie, in jurul orelor 15.00, jandarmii vranceni au observat pe strada Pasajului din Municipiul Adjud un grup de barbați care se loveau intre ei cu mai multe obiecte contondente. Jandarmii au intervenit aplanand conflictul, iar in scurt timp, sprijiniți de polițiști au identificat patru persoane…

- Salvamontiștii din Brașov au fost nevoiți sa intervina duminica noaptea, in zona Peșterii de Lapte. Un tanar a fost gasit injunghiat in gat. Tanar injunghiat in zona gatului Duminica noaptea, salvamontiștii din Brașov au fost solicitați in cazul unui tanar de 23 de ani injunghiat in zona gatului. Agresiunea…

- Potrivit media locale, un barbat a injunghiat trei trecatori intr-un parc din apropierea unei gari din Ekaterinburg. Din primele informații, atacul ar fi pornit de la o cearta, pe fondul consumului de alcool. Toate cele trei victime erau barbați, relateaza Agerpres.Atacatorul a incercat sa se opuna…