Scene de groază într-o primărie din Iași: femeie înjunghiată de soț. Victima, preluată de un elicopter SMURD Au fost momente de spaima, luni dimineața, la o primarie din județul Iași. O femeie a cazut victima unui gest violent ce ar fi fost comis chiar de catre soțul sau, cu care se afla in procedura de divorț. La fața locului au intervenit atat salvatorii, cat și polițiștii. Incidentul cutremurator a avut loc luni […] The post Scene de groaza intr-o primarie din Iași: femeie injunghiata de soț. Victima, preluata de un elicopter SMURD first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scene șocante s-au petrecut intr-o primarie din Iași, acolo unde o femeie care a mers sa depuna actele de divorț a fost injunghiata de soțul ei. Potrivit informațiilor, barbatul a intrat in instituție, a alergat victima și apoi a ranit-o cu un cuțit.

- O femeie a fost injunghiata luni dimineața, 4 decembrie, de soțul ei, in Primaria Belcești, județul Iași, suferind rani la nivelul spatelui, a transmis IPJ Iași, potrivit G4media.ro și realitatea.net.Femeia s-a prezentat de dimineața la sediul Primariei din Belcești pentru rezolvarea unor probleme administrative,…

- O femeie a fost injunghiata de soț in primaria Balcești, județul Iași, in aceasta dimineața. Polițiștii și un echipaj medical s-au deplasat de urgența la fața locului.Victima ar fi vrut sa divorțeze de soț, potrivit primelor informații, acesta fiind motivul pentru care s-a dus la primarie. Barbatul,…

- Un barbat in varsta de 42 de ani din localitatea Rediu, comuna Rosiesti, a fost preluat de un echipaj de Terapie Intensiva Mobila dupa ce si-a prins picioarele intr-o motosapa electrica, informeaza, luni, ISU Vaslui, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, barbatul a fost dus la Unitatea de Primiri…

- Incidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, 4 octombrie 2023, in satul Urșani din Horezu (Valcea). Un localnic a ajuns in stare grava la Spitalul Orașenesc Horezu, pentru salvarea victimei fiind cerut sprijin aerian de la elicopterul SMURD.

- O femeie a fost injunghiata in parcarea unui centru comercial din municipiul Constanta, iar victima a fost transportata la spital. Politia a inceput o ancheta in acest caz.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au anuntat ca au fost solicitati sa intervina, vineri, la un…

- O femeie a fost injunghiata in parcarea de la Vivo Mall Constanta de un barbat Victima se afla in stare constienta ISU se afla la fata locului O femeie a fost injunghiata in parcarea Vivo Mall Constanta de un barbat. Din primele informatii, din fericire, femeia se afla in stare constienta.Pompierii…

- Scene de groaza in Manaștur, Cluj! O femeie a murit dupa ce o cruce s-a prabușit peste ea. Pompierii au ajuns la fața locului insa le-a fost imposibil sa o salveze.Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca desfașoara in aceste momente o intervenție in cimitirul din Cartierul Manaștur, unde…