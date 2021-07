Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit primelor informatii, victima a fost transportata la un spital din Iasi. Se afla in stare foarte grava, in soc hemoragic, prezinta multiple plagi injunghiate, inclusiv plagi abdominale, cu evisceratie de intestine.

- O tanara mama din UK a murit chiar sub ochii celor doi baieței ai sai! Gemma O'Shea, in varsta de doar 35 de ani, s-a prabușit in fața fiilor sai, dupa ce programarile la medic i-au fost anulate din cauza restricțiilor generate de Covid-19. Din nefericire, nu s-a mai putut face nimic pentru a o salva.

- Un copil in varsta de 3 ani, din Harman, județul Brașov, a murit, duminica, intr-un accident stupid, provocat de propriul tata, care efectua manevra de mers cu spatele, in curtea casei. Polițiștii din Brașov au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 ca un baiat, in varsta de 3 ani,…

- Incidentul a avut loc pe strada București din Timișoara. Martorii au vazut cum femeia a traversat parcul din zona, dupa care au observat flacarile. Au chemat salvarea, iar femeia a ajuns la spital. La fața locului polițiștii au inceput ceretarile. „Numai ce a ajuns la noi, are arsuri pe 98% din suprafața…

- Clipe terifiante intr-un centru comercial din Seine-et-Marne, Franța. Doi tineri au fost amenințați cu o arma alba de catre un roman in varsta de 68 de ani. La scurt timp, barbatul a trecut la atac, astfel ambii vanzatori au fost injunghiați. Din nefericire, unul dintre aceștia a pierdut lupta cu viața…

- Trei persoane au fost ucise, duminica, 13 iunie, in Ardea, o localitate din apropierea Romei. Un tanar in varsta de 34 de ani, cu probleme psihice, i-a impușcat mortal. Doi minori, unul in varsta de cinci ani și altul in varsta de zece ani, au fost impușcați mortal, alaturi de un varstnic de 74 de […]

- Momente de groaza pe o strada din Balți. Un barbat a sarit in fața unui camion, a incercat sa injunghie cațiva oameni și sa-și puna capat zilelor. S-a intamplat astazi, in jurul orei 12:30.

- O femeie care a fost luata de pe o strada din Craiova de doi barbati si fortata sa urce intr-un autoturism a fost salvata de un politist si un jandarm care se aflau in apropiere, alertati de strigatele femeii. Ei au reusit sa o scoata pe aceasta pe geam, desi soferul incerca sa plece cu masina, anunța…