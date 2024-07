Stiri pe aceeasi tema

- Moarte invaluita in mister, in Italia! Cadavrul unui roman a fost descoperit in portbagajul unui unui autobuz, in orașul Viale Sant’Angelo, Calabria. Trupul neinsuflețit al acestuia era intr-o stare avansata de descompunere. Anchetatorii iau in calcul mai multe ipoteze in acest caz.

- Pompierii au fost solicitați sa intervin in cazul unui incendiu produs la un autoturism in municipiul Targoviște, pe strada Vlad Țepeș. Detașamentul de Pompieri Targoviște a intervenit cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. La sosirea echipajelor de intervenție acestea au…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa amiaza intr o statie peco de pe Centura Capitalei, in apropierea sediului Fan Curier Potrivit martorilor, un autoturism a fost cuprins de flacari la pompele de carburant. In imaginile surprinse de un martor se observa flacarile destul de mari ce au cuprins autoturismul.…

- Tenismenul roman Filip Cristian Jianu (22 ani, 276 ATP) s-a calificat in optimile de finala ale turneului challenger de la Milano (Italia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 74.825 de euro, dupa ce l-a invins pe spaniolul Javier Barranco Cosano (25 ani, 250 ATP), in…

- Conform presei locale, descoperirea macabra a fost facuta in noaptea de joi spre vineri, cand un agent de paza a observat prezența suspecta a camionului staționat de mai mult timp in interiorul hub-ului logistic, scrie stiridiaspora. Apropiindu-se de vehicul, agentul de paza a descoperit trupul neinsuflețit…

- Cum s-a intamplat totulIn timpul unui control de rutina, polițiștii de frontiera au verificat un autoturism Mercedes condus de un cetațean roman in varsta de 34 de ani. In urma verificarilor specifice, s-a constatat ca autoturismul figura ca bun cautat in vederea confiscarii, conform unei alerte introduse…

- Un roman a murit in condiții ingrozitoare, in Italia. Tanarul de 26 de ani a fost implicat intr-un accident cumplit. Tragedia s-a produs dupa ce baiatul a intrat cu motocicleta intr-un autoturism, pe care incerca sa il depașeasca. Tanarul a sfarșit tragic.

- Un roman de 30 de ani s-a atins din viața in Italia, in urma unui accident ingrozitor. Barbatul se afla la volanul mașinii, iar impactul cu un camion i-a fost fatal. In aceeași mașina cu el se afla un alt roman, care a fost transportat de urgența la spital. Mașina in care se aflau a fost distrusa.