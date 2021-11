Stiri pe aceeasi tema

- Scene de groaza surprinse in parcarea unui magazin din localitatea Nușfalau, din Salaj! Un barbat cu probleme medicale a fost batut cu bestialitate de catre doi oameni ai legii. Un videoclip cu incidentul s-a viralizat rapid in mediul online, astfel ca pe imagini se poate observa cum polișiștii il agreseaza…

- Polițiștii din Huși sunt in alerta dupa ce un barbat de 43 de ani a fost injunghiat in plina strada. Potrivit primelor informații, este vorba despre un militar. Un barbat in varsta de 43 de ani a fost injunghiat, vineri seara, in timp ce se afla pe o strada din municipiul Husi, victima fiind gasita…

- Sfarșit tragic pentru un barbat din Capitala. Acesta a murit intr-o stație de așteptare a transportului public, sub ochii trecatorilor. Tragedia a avut loc joi, in jurul orei 12:30, pe strada Gheorghe Asachi din sectorul Centru.

- In data de 28.09.2021, in jurul orei 16:55, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata de catre un hunedorean despre faptul ca i-a fost sustrasa o suma de bani, in timp ce se afla pe o strada din municipiul Hunedoara. Hunedoreanul le-a declarat politistilor ca, in timp ce se afla pe…

- O crima terifianta a avut loc in urma cu patru zile, in Sinaia, acolo unde o femeie de 47 de ani a fost ucisa cu sange rece de un barbat cunoscut pe Facebook, cu care se intalnise pentru prima data. Ulterior, martorii ingroziți au povestit imaginile cutremuratoare pe care nu le vor uita prea repede.…

- Un barbat a fost lovit intenționat cu mașina in parcarea unui complex comercial din Capitala, cercetarile in acest dosar fiind preluate de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București și Serviciul Omoruri. Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata, miercuri…

- O femeie și un barbat au fost la un pas de moarte, pe strazile din Constanța, dupa ce un individ periculos i-a injunghiat. Atacatorul a fugit, iar acum este cautat de oamenii legii. Cele doua victime se afla in stare grava la spital.