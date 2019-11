Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani, student de la Facultatea de Drept din Iasi, a fost batut si injunghiat in noaptea de joi spre vineri, in timpul Balului Bobocilor, desfasurat la un club din municipiu. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, Ioana Bilea, a declarat,…

- "In jurul orei 1,20 am fost sesizati prin apel 112 de un tanar de 22 de ani cu privire la faptul ca, in timp ce se afla intr-un club din municipiul Iasi, a fost agresat fizic. Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au identificat mai multe persoane. In cauza a fost deschis un dosar penal pentru…

- Un student al Facultații de Drept din Iași care participa la Balul Bobocilor a fost injunghit și batut! In urma audierilor polițiștilor, mai mulți martori au declarat faptul ca scandalul a fost inceput de victima.

- Un copil de doi ani, din Motru, a ajuns la spitalul din municipiu, marți, cu rani pe tot corpul, dupa ce ar fi fost batut de propriul tata, sub privirile ingrozite ale fratelui mai mare. Baiatul de șase ani le-a povestit polițiștilor ca, pentru cel mic, a inceput calvarul pentru ca faceau galagie…

- Patru persoane, printre care si liderul clanului Sportivilor, Eugen Preda, au fost retinute la Iasi in dosarul unei rafuieli interlope. Suspectii vor fi dusi la instanta cu propunere de arestare.

- Un caine vegheaza locul mortii unui tanar de 21 de ani din judetul Iasi! De mai bine de doua saptamani, patrupedul sta zi si noapte pe marginea drumului unde tanarul si-a pierdut viata intr-un accident de circulatie.

- Doi tineri au pus pe jar autoritațile din Iași dupa ce au sunat la 112 și au țipat dupa ajutor. Baiatul, in varsta de 16 ani, a apelat numarul de urgența, iar fata, de 15 ani, a țipat. Totul s-a petrecut intr-o pauza, la școala.