SCENE de GROAZĂ în Capitală: un bărbat s-a SINUCIS sărind de la etajul 8 Scene șocante in Capitala. Un barbat de 7o de ani a decis sa iși puna capat zilelor. Omul a sarit de la etajul 8 al imobilului in care locuia și a aterizat pe caldaram. Echipajul medical ajuns la fața locului a constatat decesul. Citește și: Razboi FARA PRECEDENT in INTERIORUL Poliției! BATAIE intre șefi, la TRIBUNAL Din primele informații, barbatul locuia singur și era bolnav, insa nu suferea de probleme grave de sanatate. Vecinii sai pun gestul extrem pe seama unei depresii sau a singuratații. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

