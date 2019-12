Scene de groază! Bătaie cu topoare într-o pădure din Prahova Bataie cu bate si topoare intr-o padure din Prahova. Cei care au filmat imaginile il acuza pe padurarul din zona si pe alti cativa colegi de-ai lui ca ar fi vrut sa fure lemne. Cand au fost surprinsi in timp ce transportau arbustii, lucrurile au degenerat repede, iar padurarul a sarit la bataie. Citeste articolul mai departe pe a1.ro…

Sursa articol: a1.ro

