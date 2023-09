Scene de groază: Bărbat împuşcat şi înjunghiat în gât Un barbat care a fost injunghiat in gat cu o surubelnita, joi dupa-amiaza, in parcarea unui supermarket din municipiul Arad, fusese inainte impuscat in cap cu un pistol cu glont, afirma anchetatorii dupa investigatiile medicilor, iar agresorul a fost retinut. Cand victima a fost dusa la spital de un echipaj de ambulanta se observase o rana la nivelul capului, insa initial s-a crezut ca a fost o intepatura facuta tot cu surubelnita. In timpul investigatiilor medicale amanuntite, s-a constatat ca in creier se afla un glont. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, Ramona… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

