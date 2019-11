Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost injunghiat de 14 ori si a fost batut si calcat in picioare de doi indivizi, intr un magazin din judetul Constanta, scrie observator.tv. Incidentul extrem de violent a fost surprins de camerele de supraveghere.Incidentul s a consumat vineri seara, intr un magazin din localitatea constanteana…

- Scene de coșmar in localitatea Bichigiu din judetul Bistrita Nasaud. Un tanar de 18 ani a fost injunghiat de un barbat cu care a baut și apoi s-a certat. Agresorul a fugit de la fața locului, insa a fost prins de polițiști, transmite Mediafax. Tanarul ar fi baut alcool impreuna un barbat de 42 de […]…

- Proteste violente fata de guvern au avut loc in Hong Kong si duminica, manifestantii strangandu-se intr-un centru comercial unde au avut loc mai multe confruntari cu politistii. In timpul ciocnirilor, un barbat a injunghiat cateva persoane si a muscat puternic urechea unui politician, sfasiind-o, relateaza…

- Scene de groaza in Timișoara. Doi tunisieni au avut un conflict, iar totul s-a teminat cu o baie de sange. Un student la Medicina și-a dus amicul venit in vizita din Tunisia cu el la cursuri. Acolo, i-a povestit tanarului ca un coleg, tot ... The post Scene de groaza, la Timișoara: Un tunisian a injunghiat…

- Scene de groaza in Timișoara. Doi tunisieni au avut un conflict, iar totul s-a teminat cu o baie de sange. Un student la Medicina și-a dus amicul venit in vizita din Tunisia cu el la cursuri. Acolo, i-a povestit tanarului ca un coleg, tot ... The post Scene de groaza intr-o sala de curs, la Timișoara:…

- Scene de groaza in Spitalul Victor Babeș din Timișoara. Doi tunisieni au avut un conflict, iar totul s-a teminat cu o baie de sange. Un student la Medicina și-a dus amicul venit in vizita din Tunisia cu el la cursuri. Acolo, i-a povestit tanarului ca un coleg, tot ... The post Scene de groaza la Spitalul…

- Un șofer a intrat cu mașina intr-un centru comercial din Constanța pentru a așeza un televizor proaspat cumparat direct in portbagaj, incercand sa il fereasca de ploaia torențiala de afara. „Atunci cand iți cumperi televizor mai scump decat mașina”, și-a intitulat postarea cel care a pus pozele,…

- Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de furt calificat, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat un barbat de 31 de ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 25 august a.c., barbatul in cauza ar fi patruns…