- Au fost trase trei focuri de arma in fața Spitalului Județean Timișoara, in urma unui scandal care a izbucnit, in noaptea de luni spre marți, intre doua clanuri de etnie roma. Membrii celor doua familii s-au urmarit cu mașinile, transmite Mediafax. Potrivit unor surse din cadrul Inspectoratului…

- Facundo Espindola, 25 de ani, a fost ucis pe strada, in Buenos Aires, iar poliția a arestat doi suspecți, dintre care unul este fostbalist, Nahuel Oviedo, 28 de ani. Potrivit Marca, fapta s-a petrecut la ora 06:30 dimineața, ora Argentinei, cand intre doua grupuri a inceput o cearta, in fața unui bar.…

- Un roman fost in mijlocul unei confruntari cu tente rasiste la Londra. Totul s-a intamplat in plina zi, chiar in trafic. Martorii au ramas șocați și doar au filmat incidentul incredibil. Irlandezul a luat cu asalt duba in care se afla cetațeanul de origine romana.

- Scene de o violența incredibila, aseara, în orașul Târgu Neamț. Doua clanuri de romi, înarmate cu bâte și topoare, s-au luat la bataie, mai ceva ca într-un film de acțiune.

- Scene violente au avut loc joi pe o strada din Targu Neamț. Zeci de persoane, aparținand unor clanuri de romi rivale, s-au luat la bataie in plina strada. Politistii au tras mai multe focuri de arma pentru a reusi sa aplaneze scandalul. Doua clanuri de romi s-au batut cu bate, topoare si furci in centrul…

- Gestul unui individ de a fura borseta unui barbat care circula in plina zi pe o strada din cartierul Burdujeni, a fost taxat cu multa operativitate și curaj de un tanar, care l-a urmarit pe autor și a reușit sa-l ajunga din urma. Hoțul a fost prins, imobilizat și predat polițiștilor, de catre ...