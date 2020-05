Scene de coșmar în Italia. Un român a fost călcat, intenționat, cu mașina de patron Barbatul se numea Nicolae Marin Neacșu, avea 42 de ani și lucra ca cioban , la o ferma de animale dintr-o regiune agricola a Siciliei, potrivit rotalianul.com . Sambata seara, poliția a fost anunțata chiar de angajatorul brașoveanului, un barbat cu inițialele B.N. Acesta a declarat in fața autoritaților ca a venit la camp sa-și stranga vitele, dupa ce a fost anunțat ca acestea ratacesc fara sa fie supravegheate de cineva. Italianul a afirmat ca brașoveanul era intins pe pamant și nu l-a observat, trecand peste el, cu autoturismul. In urma primelor verificari, medicul legist a precizat ca trupul… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

