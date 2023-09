Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de romani au ramas blocati pe un feribot pe ruta Skiathos – Volos, dupa inundatiile devastatoare din Grecia. Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca numerosi romani, surprinsi de fenomenele meteo extreme din Grecia, au cerut ajutor.

- Un ciclon extratropical s-a abatut asupra sudului Braziliei, inundand case, scotand raurile din matca si provocand moartea a 22 de persoane. Autoritațile din statul Rio Grande do Sul au declarat marți ca 21 de cadavre au fost gasite pe masura ce apele inundațiilor se retrag. O alta victima a fost confirmata…

- Zeci de romani sunt blocați in Grecia, fara apa și mancare, din cauza inundațiilor masive. In Volos, drumurile au fost rupte, iar pompierii incearca sa ajunga la omenii complet izolați in acest moment. Un om a murit dupa ce a fost luat de puhoaie, iar portul Volos este complet sub ape. In momentul de…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca Ambsada romana de la Atena a fost informata ca aproximativ 25-30 de cetațeni romani s-ar afla in zona de evacuare a turiștilor din insula Rodos, dupa incendiile periculoase din zona. Turiștii romani amenințați de flacari in Rodos au primit mesaje prin 112 in…

- Este alerta in Grecia, dupa ce ieri a izbucnit cel mai mare incendiu de vegetație din acest an. Flacarile au facut ravagii in provincia Attica, in apropierea capitalei Atena. Zeci de pompieri romani, aflați in misiune in Republica Elena, au fost trimiși sa ajute la stingerea incendiului.

- Salvamont Alba a intervenit in doua situații de urgența pentru salvarea unor turiști. In primul caz, un grup de turiști a fost blocat in satul Cheia, unde nu se putea ajunge cu mașina, In al doilea caz, un grup format din trei adulți și un copil a ramas izolat peste noaptein urma ploilor torențiale. …