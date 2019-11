Stiri pe aceeasi tema

- Vloggerul TEDZU transmitea imagini LIVE pe o platforma de video in momentul tragediei. Din filmare reiese ca se afla aproape de varful muntelui acoperit complet cu zapada si le transmite urmaritorilor ca aluneca foarte tare, iar excursia sa a devenit periculoasa. Dupa cateva secunde, barbatul aluneca…

- Un barbat de 35 ani din judetul Galati, aflat in stare de ebrietate si intins pe caldaram, a murit dupa ce a fost calcat de o masina, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati.Citește și: Victor Ponta reacționeaza dupa decizia privind votul…

- Tanara in varsta de 22 de ani care a cazut cu masina cinci metri in gol, pe Transfagarasan, a murit la o saptamana de la accident. Familia nu crede ca fata ar fi avut motiv sa goneasca pe un drum periculos decat daca fugea de cineva si da vina pe un barbat insurat care ar fi sedus-o.

- Tanara in varsta de 22 de ani care a cazut cu masina cinci metri in gol, pe Transfagarasan, a murit la o saptamana de la accident. Familia nu crede ca fata ar fi avut motiv sa goneasca pe un drum periculos decat daca fugea de cineva si da vina pe un barbat insurat care ar fi sedus-o.

- Un turist din Arad, in varsta de 39 de ani, a murit inecat duminica, dupa ce a cazut dintr-o barca de pescuit in apele lacului Isac, din județul Tulcea, anunța MEDIAFAX.Citește și: Dupa șeful DIICOT, se pregatește inca o ‘decapitare’ in Justiție! Cine ar putea fi ‘executat’ Potrivit…

- Tanara a murit dupa ce a cazut de la etajul 10 al locuinței sale din Sectorul 6 al Capitalei, in noaptea de miercuri spre joi. Potrivit unor surse judiciare, fata s-ar fi aruncat pe geam intenționat. Autoritațile au fost alertate la numarul de urgența 112 și, la fața locului, s-a deplasat unitatea de…

- Un nou caz cutremurator cu romani dinn diaspora. Tragedia a avut loc pe 29 septembrie, intr-un parc de distractii din Potsdam, Germania, scrie observator.ro. Citeste si Un roman si un moldovean au murit in Germania. Masina in care se aflau s-a rupt in doua Tanara, de origine din Satu…

- Harley Morgan, in varsta de 19 ani, și Rhiannon Bourdeaux, in varsta de 20 de ani, au murit in orașul Orange, la cateva minute dupa ce au plecat de la starea civila. Ei se aflau pe drum, cand mașina lor a fost lovita de un camion. In spatele autoturismului tinerilor se afla familia mirelui,…