Stiri pe aceeasi tema

- Noi proteste au avut loc vineri seara in Italia. Mii de oameni din Napoli au ieșit pe strazi, au strigat "libertate" și au criticat masurile luate de Guvernul Conte, privind extinderea zonelor roșii. De duminica, și regiunile Campania și Toscana intra in carantina.

- Ingenuncheata in primavara de pandemie, Italia este din nou pe marginea prapastiei. Scene șocante au fost surprinse intr-un spital din Napoli. Un barbat care aștepta sa i se faca un test COVID și-a gasit sfirșitul pe podeaua unei toalete. In acest timp, holul unitații de primiri urgențe a spitalului…

- Ingenuncheata in primavara de pandemie, Italia este din nou pe marginea prapastiei. Scene șocante au fost surprinse intr-un spital din Napoli. Un barbat care aștepta sa i se faca un test COVID și-a gasit sfarșitul pe podeaua unei toalete.

- Un numar atat de mare de decese zilnice de coronavirus nu a mai existat din 14 aprilie, cand au murit 602 bolnavi. Numarul total al persoanelor infectate, de la inceputul epidemiei, in Italia, a ajuns la 995.463. Numarul persoanelor vindecate sau externate a ajuns la 363.023, creșterea fiind…

- Lombardia, din nordul Italiei și Campania, regiunea Napoli, in sud, se pregatesc sa instituie carantina de noapte, pentru a limita raspandirea coronavirusului, relateaza Hotnews.Carantina va intra in vigoare in Lombardia de joi, intre orele 23:00 și 05:00, timp de trei saptamani.

- Lombardia, din nordul Italiei și Campania, regiunea Napoli, in sud, se pregatesc sa instituie carantina de noapte, pentru a limita raspandirea coronavirusului, relateaza Hotnews. Carantina va intra in vigoare in Lombardia de joi, intre orele 23:00 și 05:00, timp de trei saptamani. Președintele Campaniei,…

- Executivul a aprobat un decret de extindere a starii de urgenta pana la 31 ianuarie, pe fondul pandemiei, potrivit unui purtator de cuvant al guvernului. Starea de urgenta - un raspuns comun la crize naturale sau de sanatate ce permite autoritatilor publice sa actioneze mai rapid, ocolind…