Scene ca-n filmele cu gangsteri intr-o sectie de politie din Constanta! Sentinta definitiva

Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorul auto este acuzat ca a accidentat un copil, de 6 ani, ce s a angajat in traversarea drumului public prin dreptul indicatorului de trecere pentru pietoni, in fuga. Soferul a fost achitat, in prima instanta. In motivarea deciziei de achitare, Judecatoria Constanta retine ca "inculpatul nu…

- Tribunalul Constanta il mentine in arest preventiv pe individul acuzat ca a cerut bani pentru un transport cu elicopterul SMURD din Constanta in Bucuresti. Decizia tribunalului este definitiva. Cel in cauza este cercetat pentru savarsirea infractiunii de complicitate la inselaciune in forma continuata…

- Un tanar de 20 de ani a fost escortat si condus la Centrul Educativ Targu Ocna. Oficial de la IPJ Constanta La data de 27 octombrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 2 Rurala Mihail Kogalniceanu au identificat un barbat, de 20 de ani, pe numele caruia Curtea de Apel Constanta a emis o sentinta penala…

- Judecatoria Constanta a admis exceptia litispendentei invocata de fostul primar Decebal Fagadau in dosarul deschis la aceasta instanta de catre administratia Vergil Chitac pentru recuperarea unor sume privind deplasarile externe ale fostului primar Decizia a fost luata de Sectia Civila a Judecatoriei,…

- Curtea de Apel Constanta a decis condamnarea definitiva a unui individ din oras la pedeapsa de 4 ani si 6 luni inchisoare, pentru comiterea infractiunii de talharie calificata in forma continuata. Cel in cauza este suspectat ca, in luna decembrie 2021, in fata unei sali de jocuri, a talharit un barbat,…

- Recent, a fost inregistrat apelul sotilor Stefanescu cu privire la sentinta data de prima instanta In septembrie 2022, Tribunalul Constanta a respins cererea formulata de Sorin si Emilia Mirela Stefanescu prin care cereau anularea unei autorizatii de construire emisa de Primaria Constanta pentru Hornbach…

- Victorie uriasa in instanta pentru Uniunea Judeteana a Pensionarilor din Constanta, seniorii reusind sa anuleze definitiv, in parte, o hotarare a Consiliului Local Constanta Decizia de azi, 20 septembrie 2022, a Curtii de Apel Constanta a schimbat total prima decizie a Tribunalului, prin care fusese…