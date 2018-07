Stiri pe aceeasi tema

- Un tânar de 19 ani din Arad a fost amendat decatre politisti pentru ca în timp ce conducea o masina a plecat de la volan si s-a urcat pe plafonul masinii, punând în pericol viata pasagerilor din masina, dar si a celorlalti

- O imagine desprinsa parca din filme a fost surprinsa la Arad si postata apoi pe un grup de Facebook. Fara sa puna prea mult preț pe pericolul la care se expune, un tanar s-a urcat in picioare pe plafonul unei mașini și a inceput sa se miște.

- Un tanar in varsta de 18 ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a iesit in trafic cu o masina neinmatriculata. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, la ora 09.20, o patrula din cadrul Postului de poliție Vama a oprit pentru control la intersecția DN 17, cu DJ 176 din comuna Vama, ...

- Un tanar de 20 de ani care conducea un autoturism fara avea permis si fiins in stare de ebrietate a fost dat in urmarire de politisti si oprit in trafic cu focuri de arma, dupa ce a alimentat la o benzinarie si a plecat fara sa plateasca, iar ulterior a condus cu viteza pe strazile orasului Arad.

- Scene ca-n filme s-au derulat vineri seara in București! Un echipaj de poliție a incercat sa opreasca un autoturism, dar barbatul de la volan a calcat accelerație. Polițiștii au plecat in urmarirea lui, dar acesta a oprit și apoi s-a aruncat in Dambovița. A ieșit pe celalalt mal, dar oamenii legii au…

- Trei tineri din județul Argeș, banuiți ca au furat bunuri in valoare de 3.500 de lei dintr-un magazin din Alba Iulia, au fost prinși miercuri dupa-amiaza, la intersecția dintre Bulevardul Incoronarii și strada Octavian Goga din municipiu. Mașina in care se aflau aceștia a fost blocata in trafic, iar…

- Un tanar de 18 ani a lovit masina unui alt participant la trafic cu un obiect contondent, cel mai probabil o bata, i-a blocat masina de doua ori, iar cand cei doi s-au intalnit fata in fata, l-a injunghiat. Cu toate acestea, procurorul de caz a considerat astazi ca agresorul nu merita sa fie trimis…

- Scene violente în trafic. Un barbat din Reșița baut bine și-a urmarit cu mașina soția în trafic și i-a lovit autoturismul. Mașina soției a fost aruncata de pe șosea în urma impactului.