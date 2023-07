Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu, in varsta de 49 de ani, a postat pe contul de socializare un mesaj care a starnit numeroae reacții din partea celor care o urmaresc. Vedeta a recunosut ca trece printr-o perioada grea, fara a da insa, prea multe detalii.”Maine si Poimaine am nevoie de o Minune in viata mea CITESTE…

- Un zbor al companiei United Airlines care se indrepta din Houston spre Amsterdam a fost deviat spre Chicago, dupa ce un pasager nervos de la clasa business a intrerupt zborul, pentru ca o opțiune a sa de mancare nu era disponibila.

- Madonna, in varsta de 64 de ani, si-a amanat turneul din America de Nord si Europa prilejuit de implinirea a patru decenii de cariera, ea ajungand la terapie intensiva din cauza unei infectii bacteriene grave, a anuntat impresarul sau, Guy Oseary. “Sambata, 24 iunie, Madonna a dezvoltat o infectie bacteriana…

- Potrivit managerului ei, starul a avut o infecție bacteriana grava, care a dus la „o ședere de cateva zile in ATI”.Guy Oseary a spus ca starea de sanatate a Madonnei se imbunatațește, dar este inca sub ingrijire medicala.„Sanatatea ei se imbunatațește, dar ramane sub ingrijire medicala” și „așteptam…

- Sine ira et studio Orice discuție serioasa legata de Republica Moldova, in general, și de reunirea acesteia cu Romania, in special, trebuie sa plece de la o intreita abordare: premizele problemei, radiografia momentului, proiecțiile de viitor. Pe alt palier, sa-i spunem cel geografic (daca nu geopolitic)…

- Sine ira et studio Orice discuție serioasa legata de Republica Moldova, in general, și de reunirea acesteia cu Romania, in special, trebuie sa plece de la o intreita abordare: premizele problemei, radiografia momentului, proiecțiile de viitor. Pe alt palier, sa-i spunem cel geografic (daca nu geopolitic)…

- Jucatorii si staff-ul echipei FC Barcelona au fost alergati de fani ai formatiei Espanol Barcelona, care au intrat pe teren dupa ce rivala catalana a castigat titlul de campioana a Spaniei, informeaza News.ro.Jucatorii Barcelonei s-au bucurat ostentativ chiar in fieful rivalei Espanol pentru caștigarea…

- Un zbor Wizz Air de la Sibiu a fost deviat la Budapesta dupa impactul cu o pasare, a comunicat compania aeriana. Este vorba despre zborul W6 3782 care a decolat marți de la Sibiu spre Karlsruhe. „Zborul a fost deviat la Budapesta pentru o verificare obligatorie a aeronavei, ca urmare a impactului cu…