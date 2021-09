Scenariul roșu, mai scump pentru părinții cu copii între 6 și 12 ani. În ce locuri este nevoie de test anti-Covid Prin urmare, parinții vor fi nevoiți sa-i testeze pe cei mici daca vor sa iasa cu ei la restaurant, la o petrecere sau la locurile de joaca. Iar cel mai ieftin test rapid valabil 48 de ore costa 60 de lei, in timp ce prețurile pentru cel mai ieftin test PCR variaza intre 180 și 200 de lei.Astfel, parinții vor avea de suportat cheltuielile cu testarea anti-Covid a copiilor daca vor sa iasa cu ei la restaurant, la o petrecere pentru copii sau sa ii duca la un antrenament ori o ora de inot la bazin. Copiii au nevoie de test la piscina, la sala de sport (antrenamente), la restaurant și la petreceri.Nu… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

