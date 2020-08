Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, prin aceasta decizie, se prelungeste automat si termenul de aplicare a tuturor restrictiilor impuse anterior de catre autoritatile moldovene pentru limitarea raspandirii noului tip de coronavirus, dupa cum informeaza stiri.md. In acest context, Comisia Nationala Extraordinara pentru Sanatate…

- Activitatile didactice ce impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant pot fi suspendate pe durata starii de alerta la propunerea Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, cu avizul Inspectoratului Scolar si al Directiei…

- Municipiul Suceava se incadreaza, in prezent, in scenariul verde in care toti copiii vor merge la scoala, a afirmat miercuri, intr-o conferinta de presa, primarul Ion Lungu. Edilul a spus ca in aceasta perioada va discuta cu directorii de scoli si cu profesorii, in vederea identificarii de spatii suplimentare…

- "Dintre cele 150.503 cereri completate si depuse, 131.599 de cereri vizeaza copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2020, inclusiv, iar 18.904 cereri, copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv", arata Ministerul Educatiei…

- Un focar de COVID-19 a fost depistat la un abator de pui din judetul Vaslui, fiind vorba de 59 de angajati care au iesit pozitiv la testare din circa 100 carora li s-au prelevat probe, a declarat, luni, pentru AGERPRES, directoarea executiva a Directiei de Sanatate Publica (DSP), Mihaela Vlada. Potrivit…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 18 cazuri de infectare cu COVID-19 (6 pacienți au fost testați și diagnosticați la laboratoare private). Ultimele persoane confirmate cu coronavirus la Buzau au intre 14 și 79 de ani. 6 dintre…

- Potrivit recomandarilor oficiale realizate de catre Institutul Național de Sanatate Publica, din toamna vor fi aplicate noi reguli la redeschiderea școlilor. Astfel, in clase vor fi 10-15 elevi, care vor sta maximum 4 ore la școala, noteaza site-ul de știri Edupedu.ro. De asemenea, documentul publicat…