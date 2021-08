Scenariul “pesimist” al lui Gheorghiță: Peste 1.500 – 1.600 de cazuri noi de COVID-19 pe zi în septembrie Scenariile “pesimiste” arata o posibila creștere a numarului de noi cazuri de imbolnaviri de COVID-19 pana la 1.500 – 1.600 pe zi in a doua jumatate a lunii septembrie, a declarat marți medicul Valeriu Gherorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. “Sunt scenarii de lucru, sunt in functie de dominanta unei tulpini virale sau a alteia, in functie de implementarea altor masuri care pot sa limiteze circulatia numarului de cazuri. Depinde și de gradul in care populatia respecta aceste masuri, de rata de vaccinare. Insa scenariile pesimiste arata o posibila crestere a numarului de cazuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

