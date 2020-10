Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Braila a aprobat suspendarea cursurilor in cinci clase din doua scoli generale din municipiu si un liceu din orasul Ianca, in urma aparitiei mai multor cazuri de infectare cu noul coronavirus, potrivit unui comunicat de presa remis miercuri de Institutia…

- Alerta la Scoala gimnaziala nr.7 din Viseu de Sus. Un cadru didactic a fost confirmat cu COVID-19. Vezi ce se intampla cu desfașurarea cursurilor la unitatea școlara Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș comunica confirmarea infectarii cu virusul SARS-CoV-2 a unui cadru didactic de…

- Dupa ce trei cadre didactice au fost depistate cu Covid-19 la Liceul „David Voniga” din Giroc, Comitetul pentru Situații de Urgența Timiș a hotarat ca aici elevii sa invețe dupa scenariul rosu, adica online. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat scenariul roșu pentru Liceul “David…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vaslui a decis, marti, in sedinta extraordinara suspendarea cursurilor organizate fata in fata, in 59 de clase din 16 unitati scolare din judet, in urma unor cazuri de infectare in randul elevilor sau al cadrelor didactice, masura fiind valabila…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vaslui a decis, marti, in sedinta extraordinara suspendarea cursurilor organizate fata in fata, in 59 de clase din 16 unitati scolare din judet, in urma unor cazuri de infectare in randul elevilor sau al cadrelor didactice, masura fiind valabila timp…

- COMUNICAT DE PRESA Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova s-a intrunit vineri, 02 octombrie 2020, intr-o noua ședința extraordinara, organizata in sistem audioconferința, pentru a supune dezbaterii și aprobarii Hotararea nr.53/02.10.2020 privind schimbarea scenariilor de lucru a mai multor…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vaslui a decis, vineri, in cadrul unei sedinte extraordinare, suspendarea cursurilor fata in fata, pentru o perioada de 14 zile, in 53 de clase din 13 unitati scolare din judet in urma unor cazuri de infectare in randul elevilor sau al cadrelor…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Salaj a emis vineri, 11 septembrie, o hotarare privind scenariul de functionare pentru cele 110 unitati de invatamant cu personalitate juridica, ce totalizeaza 340 de scoli si gradinite.