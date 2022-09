Stiri pe aceeasi tema

- Dispecerul Energetic Național (DEN), din cadrul operatorului de transport și sistem Transelectrica, estimeaza ca, iarna care vine, deficitul de energie electrica din producția interna pentru acoperirea consumului Romaniei in orele de varf de sarcina ale serii va crește masiv fața de prognozele de dinaintea…

- Saptamana aceasta, ieri, am aprobat Planul de iarna, intocmit de toti cei care isi desfasoara activitatea si sunt responsabili de sectorul energetic din Romania. Am stabilit ca saptamana viitoare sa avem intalnirea cu comandamentul de iarna. Pentru prima data, la inceputul lunii septembrie, avem acest…

- Iarna viitoare va fi una cumplita si vom vedea preturi uriase la energie, fabrici care se inchid si oameni care raman in bezna si frig, pentru ca nu isi vor putea plati facturile, daca Guvernul nu ia de urgenta masuri, a afirmat Marian Nastase, presedintele Consiliului de Administratie al Alro Slatina…

- Va fi o iarna foarte complicata, in care trebuie luate in calcul mai multe scenarii, cel mai rau fiind acela in care se intrerup toate fluxurile de gaze din Federația Rusa catre Europa, spune ministrul energiei, Virgil Popescu. El a dat asigurari, joi seara, la Digi24 ca ministerul pe care il conduce…

- Guvernul ar putea decide rationalizarea consumului de gaze, iarna aceasta, pentru marile companii industriale. Masura este luata in calcul de Guvern ca ultima solutie in cazul in care nu vom putea importa gaze din alte state. In prezent, Romania isi asigura in jur de 85 – 90 la suta din consum din surse…

- Guvernul ia in calcul, la iarna, raționalizarea gazului pentru companii, nu pentru consumatorii casnici, daca Romania nu va importa suficiente gaze naturale, au declarat pentru MEDIAFAX surse guvernamentale. „Se va continua furnizarea fara limitare la consum casnic. Pentru operatorii economici e mai…

