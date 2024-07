Avand in vedere modul in care s-au organizat alegerile recente, preferații pentru turul II al alegerilor prezidențiale ar fi liderii Coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, considera analistul politic Bogdan Chirieac care a vorbit, vineri, la Romania TV, despre posibilii candidați ale caror nume au fost vehiculate in spațiul public in ultima saptamana. […] The post Scenariul lui Bogdan Chirieac pentru prezidențiale. Cine sunt preferații pentru turul II appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .