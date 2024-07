Stiri pe aceeasi tema

- Ideea inlocuirii lui Joe Biden cu un alt candidat la presedintia SUA castiga teren in interiorul Partidului Democrat in timp ce indoielile cu privire la capacitatea sa fizica si mintala de a mai conduce le alimenteaza democratilor teama ca ar putea pierde alegerile in noiembrie.

- Barack Obama, o persoana extrem de influenta in Partidul Democrat, le-a transmis unor colegi de-ai sai ca drumul lui Joe Biden catre victorie s-a micșorat semnificativ, dezvaluie The Washington Post, care citeaza surse din anturajul fostului președinte american.Obama a vorbit doar o singura data cu…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, asaltat cu intrebari despre acuitatea sa mentala dupa o dezbatere dezastruoasa cu Donald Trump, a afirmat intr-un fragment de interviu difuzat miercuri ca isi va reevalua candidatura daca va fi diagnosticat cu o problema medicala. Cu puțin timp in urma, un important…

- Dupa comiterea mai multor gafe in ultimele luni, susținatori importanți ai Partidului Democrat și-au aratat lipsa de incredere in capacitatea lui Joe Biden de a caștiga lupta cu Donald Trump pentru Casa Alba.

- Donald Trump il devanseaza considerabil pe Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, potrivit unui sondaj de opinie realizat de New York Times dupa dezbaterea dintre cei doi contracandidati si publicat miercuri, relateaza AFP. Acest sondaj de opinie il plaseaza acum pe fostul presedinte republican cu sase…

- Un prieten din copilarie și vecin al președintelui american, Joe Biden, pe vremea cand acesta locuia in Scranton, in statul Pennsylvania, i-a cerut public acestuia sa se retraga din cursa pentru Casa Alba, in urma creșterii puternice a ingrijorarilor in Partidul Democrat ca actualul lider nu mai este…

- Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, este considerat drept politicianul favorit sa-l inlocuiasca pe Joe Biden in cazul in care actualul lider de la Casa Alba, in varsta de 81 de ani, ar decide sa se retraga din cursa prezidențiala.Newsom a fost „asaltat” de reporteri imediat dupa incheierea dezbaterii…

- Unii membri ai Partidului Democrat din SUA sugereaza ca, la congresul partidului de la Chicago din august 2024, președintele american Joe Biden iși va anunța decizia de a nu participa la viitoarele alegeri. Dupa cum scrie Der Spiegel, Biden va propune sa o nominalizeze in schimb pe soția fostului șef…