Un scenariu cumplit a fost intomcit de specialiști și Comitetul pentru Situații de Urgența al Municipiului București. in cazul unui cutremur de peste 7 grade pe scara Richter, doar in Capitala s-ar inregistra peste 6.500 de morți și peste 16.000 de raniti grav. Cel puțin o suta de cladiri s-ar prabuși, insa numarul celor care […]