Un medic primar ATI de la Spitalul Floreasca a explicat cum funcționeaza imunizarea colectiva și cand am putea scapa de maști de protecție, inclusiv de masurile de restricție impuse in societate. Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a explicat ca putem fi purtatori de SARS-CoV-2 chiar și dupa vaccinarea impotriva COVID-19, boala produsa de […]