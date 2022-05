Stiri pe aceeasi tema

- Un nivel mai mare a fost inregistrat in data de 1 aprilie 2013, cand acesta s-a situat la 5,23% pe an.La inceputul lui 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar la debutul lui 2021 se situa la 1,98%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda…

- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Bancii Naționale a Romaniei a vorbit, in exclusivitate pentru Puterea.ro, despre evoluția inflației, dar și despre faptul ca Romania are industria alimentara la pamant. Banca Naționala a Romaniei (BNR) a estimat, inca din ianuarie, ca in luna aprilie, inflația…

- Liberalismul economic si rezolvarea problemelor din lanturile de productie si din pietele de energie sunt necesare, pentru a lupta mai eficient cu inflatia, este de parere Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). „Poate mai mult ca oricand, cred ca este…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei se intalneste marti pentru sedinta de politica monetara, iar analistii se asteapta la o noua majorare a dobanzii cheie. Adrian Codirlasu, vicepresedinte al CFA Romania, a declarat la finalul lunii februarie ca Banca Nationala a Romaniei (BNR)…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ajuns azi la nivelul halucinant de 3,53% pe an, dupa ce ieri a crescut și dobanda de politica monetara. Consultantul de strategie al BNR, Adrian Vasilescu, ne avertizeaza ca se vor…

- Conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,53% pe an, de la 3,29% cat a fost miercuri. O valoare aproape similara a indicelui ROBOR la 3 luni…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, miercuri, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 10 februarie 2022. In sedinta de miercuri, Consiliul de administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra…

