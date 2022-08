Stiri pe aceeasi tema

- Daca Ucraina ar fi cedat in fata invaziei ruse in doar cateva zile, asa cum planifica armata lui Putin, Republica Moldova era demult sub senilele tancurilor rusesti. De acest lucru este convins Mark Feygin, fost deputat in Duma de la Moscova, in anii '90, dar care a parasit Rusia relativ recent,…

- Armata ucraineana a lovit, in noaptea de sambata spre duminica, o baza militara rusa din Melitopol, un oras din sudul Ucrainei controlat de fortele de la Moscova, a anuntat primarul aflat in exil, scrie AFP. Astazi, fortele militare ucrainene au distrus una dintre bazele militare rusesti” din oras,…

- Rusia a anunțat ca parasește Insula Serpilor la doar cateva zile dupa ce Ucraina a lansat un atac major cu rachete, potrivit DailyMail. Porțiunea de pamant de 100 de acri este o poziție strategica favorabila, situata la aproximativ 80 de mile de coasta de sud a Ucrainei, in Marea Neagra. Rusia a ocupat…

- Moscova reacționeaza dupa ce trei țari europene vecine Serbiei și-au inchis spatiul aerian pentru avionul ministrului de Externe rus, care era asteptat luni la Belgrad. „Astazi, tarile din jurul Serbiei au inchis canalul de comunicare, refuzand sa autorizeze survolarea pentru avionul lui Serghei Lavrov,…

- Dupa 100 de zile de la inceputul razboiului in Ucraina, armata lui Putin nu a reușit sa obțina niciunul dintre obiectivele strategice din planul inițial, se arata in evaluarea serviciilor militare secrete britanice de vineri. Potrivit acesteia, pentru ca Rusia sa obțina „orice forma de succes” va avea…

- Rusia va permite locuitorilor din regiunile Zaporijia și Herson din sudul Ucrainei sa obțina un pașaport rusesc printr-o „procedura simplificata”, potrivit unui decret prezidențial publicat miercuri, relateaza Le Figaro. Regiunea Herson a fost cucerita in intregime de armata rusa, in timp ce regiunea…

- O absolventa de la un liceu din republica ruseasca Daghestan a strigat la microfon in timpul serbarii de final de an „Libertate Ucrainei! Putin este diavolul!”, cand a mers sa-si ia premiul, relateaza ziarul ucrainean Pravda, care publica imagini cu gestul fetei. Colegii au aplaudat-o, in timp ce profesorii…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat, joi, ca a declarat ”persona non grata” sapte diplomati danezi, ca raspuns la o actiune similara luata de Copenhaga cand a expulzat 15 diplomati rusi in luna aprilie, relateaza Reuters. Moscova se opune, de asemenea, si politicii Danemarcei de acordare de asistenta…