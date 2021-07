Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații a afirmat ca "ne asteptam la evolutii rapide ale numarului de cazuri cu tulpina DELTA" potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP) care preconizeaza scenariul The post Ministrul Sanatații: Ne asteptam la evolutii rapide ale numarului de cazuri cu tulpina DELTA first…

- China a raportat luni 76 de noi cazuri de COVID-19, un numar care nu a mai fost inregistrat din luna ianuarie, transmite Agerpres, care citeaza AFP. Cele mai multe dintre cazuri au fost inregistrate intr-o provincie limitrofa metropolei Shanghai, cel mai populat oras din China. Un numar de 39 dintre…

- Ministrul Sanatații DEZVALUIE cel mai pesimist scenariu privind valul 4: „Peste 1.500 de cazuri pe zi” Ministrul Sanatații DEZVALUIE cel mai pesimist scenariu privind valul 4: „Peste 1.500 de cazuri pe zi” Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat vineri seara, la B1 TV, ca cel mai pesimist scenariu…

- Șeful CNCAV a anunțat, marți, ca din ce in ce mai multe centre de vaccinare se inchid dupa ce numarul celor care doresc sa se imunizeze a scazut, insa a avertizat ca „se poate reveni foarte rapid la structura inițiala a centrelor de vaccinare fixe in momentul in care cererea pentru vaccinare va crește”.Valeriu…

- Ieri, autoritatile din Moscova au anuntat un numar record de decese din cauza coronavirusului, produse in ultimele 24 de ore, semnaland degradarea situatiei epidemiologice din Rusia, tara lovita de un val de infectari cu varianta Delta a virusului, transmite AFP, preluata de Agerpres. Conform datelor…

- Cabinetul de Miniștri al Ucrainei va introduce restricții pentru cei care vin din țari cu un nivel periculos de raspindire a tulpinei "indiene" a coronavirusului - Delta. Noua norma va intra in vigoare incepind cu 25 iunie. Despre acest lucru a declarat medicul sanitar șef de stat, Igor Kuzin, potrivit…

- Peste 20.000 de noi infectii cu coronavirus si 568 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Rusia, potrivit cifrelor publicate joi de guvern, cu varfuri dupa sfarsitul lunii ianuarie din cauza variantei Delta, relateaza France Presse. In total, 20.182 de noi infectii au fost…

- Noile cazuri de COVID-19 cresc exponential in Marea Britanie din cauza infectarilor in randul tinerilor care inca nu s-au vaccinat, potrivit unei analize publicate joi de Imperial College London, consemneaza agentia EFE. Cercetarea, solicitata de guvernul de la Londra, arata ca infectarile…