Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a rezervat, la compania americana in domeniul biotehnologiei Moderna, 15 milioane de doze suplimentare din noua versiune a vaccinului impotriva covid-19, modificat in functie de varianta omicron a SARS-CoV-2, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Partidul de guvernamant polonez Lege si Justitie (PiS) a avertizat luni ca isi va exercita dreptul de veto pentru a bloca initiative ale Uniunii Europene, in cazul in care Comisia Europeana nu va debloca fondurile destinate Poloniei in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta, relateaza agentia…

- Polonia este țara care a ajutat cel mai mult Ucraina și s-a implicat masiv in razboiul cu Rusia. Cea mai recenta mișcare facuta de Varșovia este sa trimita tancuri pe frontul ucrainean. Pe rețelele de socializare au aparut clipuri cu tancuri poloneze PT-91 Twardy care sunt transportate pecale ferata…

- Guvernul polonez a reiterat miercuri ca nu va reduce consumul de gaz, in pofida acordului european convenit cu o zi in urma pentru diminuarea consumului de gaze cu 15% pe care Polonia l-a votat favorabil in Consiliul UE, reducere care in prezent este voluntara pentru statele membre, dar pe care Comisia…

- Liderul partidului aflat la guvernare in Polonia, Jaroslaw Kaczynski, fost premier, considera ca in prezent nu exista forțe interne in Belarus care ar putea sa-l rastoarne pe liderul Alexandr Lukașenko. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Polonia nu va primi bani din planul de relansare economica post-COVID, in suma totala de 35,4 miliarde de euro, decat daca efectueaza reforme in justitie, a declarat joi, la Varsovia, presedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent…

- Polonia asteapta in zilele urmatoare deblocarea planului sau national de redresare si rezilienta (PNRR) de catre Comisia Europeana, a declarat vineri un purtator de cuvant al guvernului de la Varsovia, care a spus ca negocierile cu Bruxellesul au atins angajamentele ce permit deblocarea acestui plan…