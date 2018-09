Stiri pe aceeasi tema

- " Dragnea, Valcov si restul gastii stiu foarte bine ca dupa asemenea exectutie bugetara este imposibil ca la sfarsitul anului deficitul sa ramana sub 3% din PIB. Mai ales in conditiile in care estimarile de crestere economica au fost reduse pentru 2018, inclusiv de PSD, la 3.5%-4%(!) de la 6.3%," scrie…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, miercuri, ca premierul Viorica Dancila trebuie sa explice de ce taie din banii de la investitii pentru a da prime "institutiilor de forta", respectiv cati bani alocati pentru MAI dupa rectificarea bugetara se duc la Jandarmerie. "Inca doua lucruri pe care…

- "Dimineața am aflat ca pe Valcov a vrut sa il racoleze KGB in 2015 ( de fața cu patronul de la “Phoenicia” la care statea Dragnea la hotel in Navodari in 2017) / seara am aflat ca pe Dragnea vrea sa il asasineze Soros - ori oamenii aștia iau aceleași droguri, ori mint de ingheața apele și iși bat joc…

- „Dragnea distruge voit economia Romaniei”, acuza senatorul liberal Florin Cițu, care afirma intr-o postare pe Facebook ca rectificarea bugetara are efecte negative asupra finanțelor Romaniei. Cițu reitereaza ideea ca nu sunt bani la buget, iar execuția bugetara este un dezastru. De asemenea, acesta…

- Citu afirma ca Dragnea “distruge voit economia Romaniei” si se intreaba cu cat si cum a fost platit de partenerii lui externi pentru acest lucru. “Dragnea si Valcov arata ca sunt hoti si mincinosi. Nu sunt bani la buget, iar executia bugetara este un dezastru. S-au incasat mai putin cu 5 miliarde…

- Intr-un mesaj postat sambata pe Facebook si intitulat "Daddy deschide lista", senatorul liberal Florin Citu spune ca lucrurile sunt pe cale sa intre intr-o zona periculoasa, dar nu este clar daca si pentru Romania sau doar pentru o parte dintre romani. "Am participat la o discutie unde, printre altii,…

- "Avand in vedere domeniul de activitate astazi o sa le cer oficial ASF si BNR sa clarifice daca FSDI are nevoie de autorizatie pentru functionare. Este un jaf? Nu inca. Are potential. Acum este o gainarie. Inca o insigna pe care Dragnea sa si-o puna in piept si sa se laude cu ea. Atat. Eurostat- de…