- Presedintele nicaraguan, Daniel Ortega, confruntat cu manifestatii si cereri de demisie si de alegeri anticipate, a afirmat miercuri in fata a mii de simpatizanti ai sai ca va ramane la putere, transmite AFP. "Nicaragua ne apartine tuturor si ramanem toti aici", a declarat Daniel Ortega…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri in mai multe orase din tara pentru a cere alegeri anticipate si pentru libertatea presei, comemorandu-l pe jurnalistul Jan Kuciak, autorul investigatiilor asupra unor cazuri de coruptie legate de mafie, asasinat in februarie alaturi de logodnica sa, relateaza…

- Protestele continua in Armenia, dupa demisia premierului Serj Sargsyan, care a detinut puterea timp de 10 ani ca presedinte. Se asteapta sedinta din 1 mai a Parlamentului, unde ar urma sa fie desemnat noul sef al Guvernului de la...

- Președintele Klaus Iohannis a criticat aspru înființarea comisiei speciale pentru legle siguranței naționale, spunând ca PSD vrea sa acapareze toate instituțiile statului.Șeful statului este de parere ca securitatea naționala este prea importanta pentru a fi ”ocupata…

- Adrian Ursu și Oana Zamfir au vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre decizia președintelui Klaus Iohannis de a nu o revoca pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. „Nu e surprinzatoare, cred ca e continuarea fireasca a atitudinii pe care a avut-o Klaus Iohannis. Argumentele…

- Slovenia va organiza alegeri legislative anticipate la data de 3 iunie, a anuntat sambata presedintele Borut Pahor, la o luna dupa demisia premierului de centru-stanga Miro Cerar, transmite...

- Oana Zamfir și Adrian Ursu au vorbit in emisiunea „Exces de putere”, de la Antena 3, despre "Lista neagra" de la Bruxelles. Astfel, prima infograma a documentului din 10 octombrie 2012 a fost trimisa președintelui Romaniei, la acea vreme, Traian Basescu. A doua persoana care a primit aceasta…

- If it's Friday, this must be #Bratislava. Thousands took to the streets for the third time with a clear message: the government's reshuffle is not enough and early election must be called. #Slovakia #Allforjan pic.twitter.com/pAhH0FjdOu— Dariusz Kalan (@Dariusz_Kalan) March 16,…