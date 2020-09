Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca scenariu solicitat de catre medici pentru deschiderea scolilor prevede inceperea cursurile in sistem online, in perioada 14-30 septembrie, pentru ca apoi elevii si profesorii sa revina in cladirile unitatilor scolare.

- Autoritatile elene au decis intarzierea redeschiderii scolilor cu o saptamana, pana la 14 septembrie. Masura a fost luata din cauza cresterii infectiilor cu COVID-19, a declarat marti...

- Cursurile ar trebui sa se reia in școli incepand cu 14 septembrie, insa, deși mai sunt doar doua saptamani pana la acest moment, inca exista numeroase necunoscute legate de produrile care vor trebui urmate pentru prevenirea raspandirea coronavirusului. In aceste condiții, numeroși profesori, dar…

- Banii cheltuiți de autoritațile locale in vederea achiziției de dispozitive electronice, de maști și dezinfectanți, incepand cu data de 1 august, vor fi decontați din 1 octombrie, a anunțat, astazi, șeful...

- Inceperea scolii nu trebuie privita cu frica, spune medicul primar pediatru Mihai Craiu, care indica mai multe studii conform carora riscurile infectarii cu COVID-19 la copii sunt mult mai reduse. In plus, parintii pot sa-si pregateasca copiii pentru inceperea scolii facand doua lucruri simple.

- 12 august este termenul pana la care directorii tuturor școlilor din Romania trebuie sa anunțe ministerul ce spații au și cum pot susține cursurile, cu scenariul verde sau galben, cel combinat.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca exista trei scenarii privind incepera anului preuniversitar, in funcție de numarul de bolnavi dintr-o localitate. Scenariul verde (risc mic sau deloc): mai puțin de un caz la mie detectat zilnic in ultimele 14 zile – cursurile se fac fizic la școala. Scenariul…

- Ministerul Sanatații propune 2 sub-scenarii hibride, un scenariu de revenire integrala la școala și altul de ore exclusiv online pentru deschiderea școlii din 14 septembrie 2020. Marea noutate de la Sanatate discutata acum in Ministerul Educației este renunțarea la decizia unica de la centru impusa…