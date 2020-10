Scenariu roşu pentru 368 de localități din țară Un numar de 368 de localitați din țara au depașit, pana miercuri, coeficientul de infectare de 3 la mia de locuitori in 14 zile, a declarat, miercuri seara, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Doar in ultimele 24 de ore, 15 localitați au intrat in scenariul roșu. Șeful DSU, dr. Raed Arafat, a fost intrebat, miercuri seara, in ședința de Guvern, cate localitați din țara au depașit coeficientul de 3 la mia de locuitori in privința infectarii cu SARS-CoV-2. „In acest moment avem 368 de localitați care au depașit 3 la mia de locuitori, unde Comitetele Județene au aplicat… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

