Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a reluat bombardamentele asupra portului ucrainean Odesa, de la Marea Neagra. Cel putin o persoana a fost ucisa in atacurile Moscovei, iar 22 de oameni au fost raniti, intre care si patru copii.

- Una dintre rachetele lansate de armata rusa catre Odesa in noaptea dintre 19 spre 20 iulie a lovit un terminal destinat pastrarii cerealelor. Astfel, potrivit unui mesaj video transmis pe pagina sa de Twitter, președintele Zelenski a transmis ca ”in terminalul portuar care a suferit cel mai mult in…

- O furtuna puternica a lovit miercuri Balcanii, cu rafale puternice de vant și ploi torențiale, provocand moartea a cel puțin 5 persoane in Croația, Bosnia și Slovenia și ranirea a zeci de persoane.A fost a doua furtuna puternica in doar doua zile care s-a abatut asupra regiunii, dupa o serie de zile…

- Potrivit unui raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, grupul de mercenari nu este activ doar in Ucraina, ci in pana la 30 de alte țari de pe patru continente. Un fost ofițer de informații britanic a facut dezvaluiri șocante despre cum acționeaza grupul de mercenari Wagner condus…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a vizitat trupele implicate in operatiunea militara din Ucraina, a anuntat luni agentia de presa RIA. Este prima sa aparitie publica dupa rebeliunea din weekend a grupului de mercenari Wagner, sub conducerea lui Evgheni Prigojin. Shoigu, absent for the last…

- Presedintele rus a apreciat marti ca Ucraina a pierdut intre 25% si 30% din vehiculele militare, adica tancuri, vehicule de lupta ale infanteriei si blindate primite din partea aliatilor sai occidentali in contraofensiva pe care armata ucraineana a lansat-o pentru eliberarea teritoriilor ocupate…

- Eficiența energetica este o soluție aproape ”magica” la problemele din sectorul energiei, dar in Romania continua sa fie o provocare. Dar, spun specialiștii, ne-ar putea ajuta sa reducem sau chiar sa scapam și de nedorita dependența de Rusia.

- Suntem in ziua 429 a razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Capitala Ucrainei, Kiev, a fost zguduita de explozii, vineri dimineata, iar alarme de raid aerian si explozii au fost raportate in intreaga tara. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ca la Strasbourg a fost adoptata joi o rezolutie…