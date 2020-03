Scenariu pesimist pentru fotbalul german - Bundesliga ar putea fi reluată în 2021 Virusologul german Jonas Schmidt-Chanasit, de la Institutul de boli tropicale Berhard-Nocht din Hamburg, considera ca intreruperea competitiilor de fotbal se va prelungi pana in 2021 si actualul sezon nu va putea fi dus pana la capat, relateaza EFE potrivit Agerpres. ''Nu cred ca in aprilie va fi posibil sa vorbim ca se vor juca meciuri. Nici cu portile inchise nu este posibil, pentru ca meciurile au potentialul de a strange oameni in casele lor pentru a le urmari'', a declarat Schmidt-Chanasit la canalul de televiziune NRD.



Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

