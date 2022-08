Stiri pe aceeasi tema

- Scenariul din zilele trecute se repeta și o școala din Harkov a fost avariata de rachetele rusești ce au lovit-o din plin, semanand panica și groaza. Rachetele rusești au avariat o școala pentru copii cu deficiențe de vedere, joi, ceva mai devreme (7 iulie), potrivit oficialilor locali. Doua sute șaizeci…

- Razboi in Ucraina, ziua 122. Dupa patru luni de o invazie militara rusa pe scara larga a teritoriului Ucrainei independente, secretarul de stat american Anthony Blinken a declarat ca Federația Rusa a pierdut deja acest razboi. Ultimele forțe ucrainene din

- Trupele ruse și cele proruse au intrat sambata in orașul Lisiceansk din regiunea ucraineana Luhansk, potrivit unui anunț al separatiștilor, relataeza Le Monde și AFP, citata de Agerpres .”Militia populara a Republicii Populare Luhansk si armata rusa au intrat in orasul Lisiceank. Anumite intreprinderi…

- Ucraina spune ca Rusia ataca furibund estul țarii, dar trupele sale rezista cu inverșunare. De cealalta parte, Moscova ii acuza pe ucraineni ca au lovit platformele de extragere a gazelor din Marea Neagra, in largul peninsulei Crimeea. Trei oameni ar fi fost raniți și șapte sunt disparuți, susține un…

- In urma cu 100 de zile in primele ore ale diminetii intr-un discurs preinregistrat Putin declansa invazia Ucrainei. Fortele rusesti ocupa in prezent 20% din teritoriul Ucrainei. Dupa ce la inceputul invaziei atacul a venit pe 3 fronturi( Nord, Est si Sud) acum rusii isi concetreaza fortele in atacul…

- Statele Unite "vor furniza ucrainenilor sisteme de racheta mai avansate si munitii care le vor permite sa atinga mai precis obiective cheie pe campul de lupta din Ucraina", a scris Joe Biden intr-un articol pentru The New York Times, publicat marti, informeaza AFP. Statele Unite vor livra Ucrainei sisteme…

- Razboiul din Ucraina a contribuit la creșterea numarului de persoane stramutate forțat in intreaga lume la peste 100 de milioane pentru prima data, spune agenția ONU pentru Refugiați. Agenția a menționat ca razboiul a stramutat opt ​​milioane in Ucraina, iar peste șase milioane de oameni au parasit…

- Trupele ruse si-au continuat in ultimele ore actiunile ofensive in zona de operatiuni din Donbas, in estul Ucrainei, eforturile lor principale concentrandu-se pe controlul regiunii Donetk, desi au suferit pierderi si s-au retras de pe unele pozitii, relateaza marti EFE, informeaza AGERPRES . Fortele…