- Cotatia graului la bursa de la Chicago a crescut miercuri, pentru a doua zi consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel din ultima saptamana, preturile fiind sustinute de vremea secetoasa care a redus...

- Inspectorii din cadrul ITM Gorj au depistat, in timpul unui control efectuat saptamana trecuta, un minor in varsta de 16 ani, care muncea fara forme legale la reabilitarea sediului unei biblioteci din municipiul Targu Jiu. ” Societatea comerciala pentru care presta activitate, minorul, avea…

- A P E L U M A N I T A R Ploile din ultima perioada au adus pentru Post-ul Crucea Roșie a lansat un apel umanitar in sprijinul celor afectați de inundații. Cum puteți ajuta apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis sambata, 30 iunie, o avertizare de tip cod roșu de inundații pentru județele Brașov și Covasna, valabila pe raul Tarlung. Astfel, potrivit hidrologilor, pana la ora 18:00, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti,…

- Activitatea de control desfasurata de ITM Arges in luna mai. In domeniul relatiilor de munca, ITM Arges a efectuat un numar de 166 de controale. Astfel, la 36 angajatori au fost depistate ca prestand munca nedeclarata un numar de 87 de persoane. In urma acestor controale au fost aplicate 30 amenzi,…

- Ploile au blocat, duminica, sistemele de canalizare din Șanțurile Cetații din Alba Iulia, iar astfel mizeria a ieșit la suprafața, provocand un miros ințepator. Nu este prima data cand, in urma unei ploi torențiale, se blocheaza sistemele de canalizare, iar mizeria iese la suprafața. Este necesara acum…

- Pe parcursul zilei de miercuri 16 mai, indeosebi in vestul și nord-vestul țarii, precum și in zonele montane și submontane vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse care vor avea și caracter torențial, intensificari de scurta durata ale vantului ce pot…

- Daca joi si vineri, temperaturile se vor mentine foarte ridicate pentru luna mai, iar Soarele va straluci pe cerul Romaniei, sambata si duminica vom avea parte de vant puternic, ploi torentiale si, pe alocuri, grindina. „Sambata si duminica creste gradul de instabilitate si se inmultesc aversele…