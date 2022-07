Scenariu: Motivul pentru care Rusia a părăsit Insula Șerpilor, explicat de Pentagon Pentagonul respinge scenariul potrivit caruia retragerea rușilor de pe Insula Șerpilor ar reprezenta un gest de bunavoința, menit sa permita transportul cerealelor ucrainene. Potrivit oficialilor SUA, urainenii au pus cu succes o presiune considerabila asupra rușilor, inclusiv folosind rachetele Harpoon pe care le-au achiziționat recent pentru a ataca o nava de aprovizionare. “Ucrainenii au facut ca rușilor sa le fie greu sa susțina operațiunile de acolo și i-au facut foarte vulnerabili la atacurile ucrainene. Deci, acesta este motivul pentru care Rusia a parasit Insula Șerpilor”, a spus un oficial… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

