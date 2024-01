Scenariu-Klaus Iohannis ar putea prelua presedintia Consiliului European

Stiri pe aceeasi tema

- Un scenariu care privește direct Romania se dezbate, in aceasta perioada, la Bruxelles. Președintele Consiliului European, Charles Michel, a anunțat ca va demisiona din funcție pentru a candida la alegerile europarlamentare.Conform scenariului care s-ar fi discutat la Bruxelles, Charles Michel va…

- Dr. Florin Abraham, istoric și profesor de Științe politice la SNSPA, considera intr-o analiza intitulata „Provocarile anului politic 2024 pentru stanga politica din Romania” ca scenariul ieșirii PNL de la guvernare are „o probabilitate ridicata de a deveni realitate” daca liberalii obțin la alegerile…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, va candida la alegerile pentru Parlamentul European din iunie si isi va parasi postul la jumatatea lunii iulie daca va fi ales, a declarat el intr-un interviu acordat ziarului belgian De Standaard publicat sambata, citat de digi24.ro .

- Șeful campaniei electorale PSD pentru alegerile europarlamentare, Mihai Tudose, a declarat marți, 2 ianuarie, intr-un interviu la Prima News, ca liderul PNL, Nicolae Ciuca, „nu-i din filmul asta” și nu este de fapt politician, pentru ca „o viata a facut altceva”.Intrebat daca ii place modul in care…

- Victor Ponta, consilier onorific al premierului, a catalogat AUR ca fiind o „sperietoarea” prin care „toti trebuie sa stea impreuna, claie peste gramada, sa nu vina AUR peste ei”. In ceea ce privește alegerile prezidențialele , acesta a declarat ca liderul PSD, Marcel Ciolacu, poate sa caștige daca…

- Romania și Cehia sunt printre țarile cu cei mai puțini cetațeni care cred ca UE are impact asupra vieții lor de zi cu zi, se... The post Romania și Cehia, in topul țarilor care nu cred ca UE are impact asupra vieții lor. In schimb, romanii sunt curioși de alegerile europarlamentare appeared first on…

- Alegerile de anul viitor vor fi „grele”, a spus, joi seara, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, aratand ca, daca exista o asteptare a romanilor, aceasta este de la PSD. „Alegerile de anul viitor pot fi caracterizate intr-un simplu cuvant: grele! Anul viitor vom avea mai…

- Anul viitor este unul crucial pentru Romania din punct de vedere politic. Este pentru prima data cand vor fi organizate toate cele 4 randuri de alegeri: europarlamentare, locale, parlamentare, dar și cele pentru desemnarea președintelui țarii.