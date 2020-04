Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a declarat, luni seara, ca Evaluarea Nationala va incepe pe 15 iunie, iar Bacalureatul va incepe pe 22 iunie cu probele scrise și va continua cu probele de competența. Cursurile raman suspendate, insa continua invațarea asistata de tehnologie. Elevii…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat data la care vor avea loc examenele naționale din acest an, Evaluarea Naționala și Bacalaureatul 2020, in condițiile in care președintele Klaus Iohannis a anunțat ca școlile nu se vor redeschide anul acesta.

- Klaus Iohannis a anunțat, luni, ca gradinițele, școlile și universitațile nu se vor mai redeschide in actualul an școlar. Singura excepție va fi facuta pentru elevii din anii terminali care vor putea reveni in școli intre 2 și 12 iunie, in numar restrans de maximum 10 copii, pentru a fi pregatiți pentru…

- Un al doilea angajat al Penitenciarului Gherla a fost confirmat, joi, pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, acesta facand parte din grupul de contacți atribuit primului caz confirmat. Potrivit unui comunicat...

- Nelu Tataru a spus ca profesorii și elevii vor fi obligați sa invețe in schimburi și sa poarte elemente de protecție, iar salile de curs sa fie dezinfectate. "Spre sfarșitul lunii mai, poate la inceputul lui iunie, sa ne gandim și la partea școlara, dar sa ne gandim, totuși, cu niște precauții,…

- În plina pandemie, clujenii nu au uitat de restul bolnavilor care depind de sângele pe care ei îl doneaza. Din acest motiv, în ultimele zile, la Centrul de Transfuzie Sanguina din Cluj-Napoca au fost cozi zi de zi. Mulți clujeni însa au început sa își…

- Recent, intr-o scrisoare adresata profesorilor din Romania, ministrul Educației Monica Anisia a transmis mai multe informații despre situția elevilor, in special a celor care trebuie sa susțina Evaluarea Naționala sau Bacalaureatul.

- Ministerul Educatiei si Cercetarii va prezenta cat de curand posibilitatile pe care le ia in calcul pentru elevii care trebuie sa sustina Evaluarea Nationala si Bacalaureatul, in situatia in care se va prelungi starea de urgenta in tara noastra cauzata de epidemia de...