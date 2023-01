Scenariu incredibil. Cristiano Ronaldo ar putea fi imprumutat de Al-Nassr la Newcastle in vara lui 2023. Singura conditie este ca Newcastle sa prinda un loc de Champions League. Scenariul avansat in presa internationala este plauzibil, avand in vedere ca fondul de investitii de la Al-Nassr si Newcastle apartin familiei Regale din Arabia Saudita. Ronaldo ar […] The post Scenariu incredibil. Cristiano Ronaldo ar putea fi imprumutat de Al-Nassr la Newcastle. Clauza secreta din contractul starului portughez appeared first on Antena Sport . The post Scenariu incredibil. Cristiano Ronaldo ar putea fi…