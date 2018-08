Stiri pe aceeasi tema

- PSD tace dupa violențele din Piața Victoriei, iar Dragnea se pregatește de nunta. Nunta din familia Dragnea schimba și planurile PSD. Ședința social-democraților dinainte de noua sesiune parlamentara va avea loc la începutul lunii septembrie.

- Costin Georgescu, fost șef al SRI, susține, referitor la violențele din Piața Victoriei, de la protestul de vineri seara, ca jandarmii ar fi știut cine sunt persoanele agresive, insa le-ar fi permis sa faca scandal."Totul pare sa fi fost pus la punct. Jandarmii stiau cine sunt derbedeii si…

- Violentele din 10/11 august, din Piata Victoriei, au fost unele regizate, cu ajutorul unor oameni din institutiile statului. Nu ma pronunt acum daca regizorul a fost din zona Dragnea sau din zona Iohannis. Doamne ajuta ca nu a murit nimeni! Au fost...

- Sambata seara, mii de oameni s-au adunat din nou in Piața Guvernului, protestand impotriva ”regimului Dragnea”. Dupa incidentele deosebit de violente de vineri seara, soldate cu 452 de raniți, cei mai mulți civili, dar și cateva zeci de jandarmi, parea ca protestele au fost anulate prin frica. Iata…

- Un numar de 33 de persoane au fost conduse la Politie dupa violentele de vineri seara din Piata Victoriei si au fost intocmite opt dosare penale, a informat, sambata, seful Serviciului de comunicare al Jandarmeriei Romane, Marius Militaru. "Vorbim de 33 de persoane care au fost conduse…

- Reprezentanții FADERE precizeaza ca se delimiteaza de violențele de la mitingul din Piața Victoriei și crede ca incidentele au fost provocate de echipe bine organizate de „huligani care au avut ca scop destabilizarea Romaniei”. Federația condamna și excesul de forța al jandarmilor, scrie Mediafax.„FADERE…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu acuza Guvernul ca in loc sa aloce bani pentru investitii in spitale, scoli si autostrazi, au "bagat bani la maxim in tunuri cu apa, gaze lacrimogene, bastoane si alte obiecte de teroare", informeaza Agerpres. Gorghiu a postat vineri pe Facebook o fotografie a unui…

- Instituțiile statului sunt mobilizate pe 10 august pentru a bloca atat cat se poate protestul din Piața Victoriei. Un tren cu protestatari, care a plecat dimineața din Craiova, a stat mai bine de patru ore și jumatate blocat in c&ac...