Scenariu hibrid la USAMV în al doilea semestru. Cazarea - în două etape In mod concret, la licenta, universitatea a decis ca facultatile de Agricultura, Horticultura si Zootehnie sa efectueze activitati didactice fata in fata in primele sapte saptamani ale semestrului cu studentii din anii I si IV. Doar de la Horticultura vor veni la Iasi la cursuri si studentii din anul al III-lea. Ceilalti tineri, din anii II si III, mai putin exceptia de la Horticultura, vor desfasura activitatile didactice online. Studentii din anii terminali vor ram&acir (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

