Șeful Direcției Principale de Informații a Ucrainei (GUR), Kirilo Budanov, a declarat intr-un interviu la Ukraiskaia Pravda, ca ucrainenilor le este tot mai ușor sa gaseasca informatori in anturajul președintelui rus Vladimir Putin.

Presedintele american Joe Biden i-a mentionat numele presedintelui rus Vladimir Putin de 10 ori in discursul sau rostit marti la Varsovia, atacandu-l direct pe liderul de la Kremlin in timp ce a incercat sa mobilizeze lumea in sprijinul Ucrainei, relateaza CNN, potrivit news.ro.

Președintele rus Vladimir Putin a comparat, joi, lupta de acum impotriva Ucrainei și a aliaților sai occidentali cu victoria Rusiei impotriva Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial, intr-un discurs care a marcat 80 de ani de la batalia decisiva de la Stalingrad, informeaza Reuters,

Livrarile de arme Ucrainei de catre Occident "nu va schimba evoluția evenimentelor", a declarat, la un breifing ținut astazi, secretarul de presa al presedintelui Rusiei, Vladimir Peskov, transmite RADOR. "Ucraina cere alte și alte armamente, iar Occidentul incurajeaza aceste cereri", a afirmat Peskov.

Ambasadorul SUA la Kiev, Bridget Brink, a comentat atacurile lansate de rusi asupra Ucrainei in primele ore ale Anului Nou. Intr-un mesaj postat pe Twitter, diplomatul scrie ca liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu intelege ca ucrainenii sunt facuți din otel.

Secretarul Consiliului de Securitate și Aparare Naționala al Ucrainei, Oleksi Danilov, sustine ca la Kremlin se discuta deja despre decretarea mobilizarii generale in Federatia Rusa si ca, in acest context, este posibil ca granițele Rusiei sa fie inchise, noteaza RBC, potrivit Rador.

Jens Stoltenberg, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, a condamnat vehement, vineri, noile bombardamente ale Rusiei asupra Ucrainei si a avertizat ca presedintele Vladimir Putin se pregateste de un razboi lung, anunța Mediafax.

Istoricul Armand Goșu spune ca zilele lui Vladimir Putin in fruntea Rusiei sunt numarate. La fel ca toți liderii care au condus Rusia inaintea sa, Putin trebuie sa livreze rezultate, reușit, victorii, iar daca va incepe sa piarda batalii, precum razboiul cu Ucraina, Putin va deconta cu funcția.