Stiri pe aceeasi tema

- Exista peste 100 de valute recunoscute in lume, dar care ar putea scadea la cinci sau șase in urmatorii 20 de ani, a declarat joi ministrul brazilian al economiei la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos.Țarile europene au introdus in urma cu 20 de ani o moneda comuna, permițand, de exemplu,…

- Germania, Belgia, Danemarca, Franta, Grecia, Italia, Tarile de Jos si Portugalia îsi dau „sprijinul politic” crearii unei misiuni europene de supraveghere maritima (EMASOH) în strâmtoarea Ormuz, a anuntat luni ministerul francez al Afacerilor Externe, potrivit Le Vif, citat…

- Ucraina intentioneaza sa se consulte cu Germania si Franta in contextul intensificarii confruntarilor militare in regiunile separatiste, a declarat luni ministrul ucrainean de Externe, Vadim Pristaiko, citat de agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Doi militari ucraineni au fost ucisi,…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a condus, vineri, rugaciunea de la Moscheea Imam Khomeini din Teheran, pentru prima oara in ultimii opt ani, pe fondul valului de indignare care acopera in ultimele zile societatea iraniana in urma doborarii accidentale a avionului ucrainean, relateaza…

- Cele trei țari europene co-semnatare a acordului nuclear iranian (Franța, Marea Britanie și Germania) au declanșat mecanismul de reglare a litigiilor prevazut în acord pentru a forța Teheranul sa onoreze angajamentele sale, au anunțat liderii diplomațiilor într-un comunicat comun, relateaza…

- Cotidianul Financial Times prezinta zece grafice care descriu situația internaționala a anului 2019, conținand date despre probleme precum efectele Brexit, schimbarile climatice, relațiile comerciale SUA-China ori locuri de munca afectate de automatizare. Brexit: și Europa va fi afectata de retragerea…

- In cazul in care Romania va reuși sa se califice la Campionatul European 2020 și va izbuti sa treaca de Grupa C a turneului final din vara viitoare, „tricolorii” pot evolua in „optimi” in compania uneia dintre urmatoarele 3 formații: Portugalia, Franța, Germania. ...

- "Cum sa votezi o femeie presedinte, pai ce, am luat-o razna cu capul? Ne ducem pe miriste? Hai sa mergem toti pe miriste, sa luam brazda cu capul. Ca face, dom'le, confruntare cu Iohannis. Pai daca esti barbat, cum sa faci confruntare cu o femeie? Ce sa te confrunti cu o femeie? Pai ala e barbat,…