Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de persoane infectate cu noul tip de coronavirus in Regatul Unit se situeaza "probabil" intre 5.000 si 10.000 de persoane, a estimat joi guvernul britanic, anuntand noi masuri pentru stavilirea pandemiei, informeaza AFP.Daca numarul de cazuri inregistrate este de 590, "avem probabil…

-  Guvernatorul statului american New York, Andrew Cuomo, a declarat stare de urgența din cauza epidemiei cu noul coronavirus, pentru a avea „un protocol de achiziții și testare mai rapid”, informeaza Mediafax citand CNN. Guvernatorul a adaugat ca, in aceasta situație, „avem un protocol de achiziții…

- Guvernul britanic lucreaza cu estimarea potrivit careia noul coronavirus ar putea provoca moartea a circa 100.000 de persoane în Regatul Unit, a informat duminica publicatia The Sunday Times, citând surse oficiale care se ocupa de planificarea masurilor împotriva epidemiei, relateaza…

- O echipa de cercetatori de la un laborator stiintific din orasul britanic Bradford lucreaza la un test pentru coronavirus care poate oferi rezultatul in 20 de minuteO echipa de cercetatori de la un laborator stiintific din orasul britanic Bradford incearca sa creeze un test pentru coronavirus…

- Kuwaitul si Regatul Bahrain au anuntat luni primele cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, precizand ca acestea au venit din Iran, tara vecina, care a intregistrat 43 de cazuri si opt decese, scrie AFP, potrivit news.ro.Ministerul Sanatatii din Kuwait a precizat ca trei persoane,…

- Germania si Regatul Unit ar trebui sa incheie un tratat de prietenie care sa cimenteze dupa Brexit legaturi bilaterale puternice, pledeaza parlamentarul britanic Tom Tugendhat si colegul sau german Norbert Roettgen intr-un articol comun publicat luni in ziarul britanic The Times si in cel german…

- Totodata, Dan Mihalache a precizat ca "si dupa 31 ianuarie, se va putea intra in Marea Britanie pe baza Cartii de Identitate sau a Pasaportului, fara niciun fel de conditionalitati legate de viza"."Mesajul meu se adreseaza dumneavoastra, celor care traiesc, studiaza, muncesc in Regatul Unit al Marii…

- Pe de alta parte, in Romania se inmultesc ingrijorator cazurile de gripa. In ultimele zile au fost diagnosticate sute de persoane. La Buzau, autoritatile sanitare au intrat in alerta dupa ce, in doar trei zile, zeci de copii au ajuns la Urgente.