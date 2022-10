Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Spațiala Americana a anunțat ca incercarea sa de a schimba traiectoria unui asteroid a reușit, iar orbita lui Dimorphos a fost schimbata, dupa ce sonda Dart l-a lovit, luna trecuta, relateaza BBC.

- Dennis Man a marcat un gol pentru Parma in meciul castigat, scor 2-1, pe teren propriu, cu Frosinone, in etapa a 7-a din Serie B. Internaționalul roman a intrat pe teren in minutul 46 și a transformat un penalty in minutul 51. Celalalt gol al gazdelor a fost reușit de Tutino (45+2, tot din penalty).…

- Imaginile au fost facute de ceea ce agenția numește „doua mari observatoare”, telescoapele spațiale James Webb și Hubble, care au surprins impactul de luni cu Dimorphos, luna asteroidului Didymos, la 11 milioane de kilometri de Pamant, potrivit The Guardian . Fotografiile misiunii Dart, care a costat,…

- Romania va participa la Misiunea Hera care are scopul de a observa ce s-a intamplat in urma impactului dintre componenta NASA DART a misiunii internationale AIDA si asteroidul din sistemul binar Didymos, a anuntat, marti, Agentia Spatiala Romana. Marti la ora 2,14, ora Romaniei, componenta NASA DART…

- Vehiculul, mai mic decat o masina, s-a proiectat cu o viteza de peste 20.000 kilometri pe ora pe tinta sa, atinsa la ora programata (23.14 GMT).Echipele NASA, reunite la centrul de control al misiunii in Maryland, Statele Unite, au explodat de bucurie in momentul ciocnirii.Cu cateva minute inainte,…

- Un vehicul spatial al NASA s-a prabusit in mod intentionat pe suprafata unui asteroid, pentru a ii devia traiectoria, in cursul unei misiuni de testare fara precedent, care ar trebui sa permita omenirii sa invete cum sa se protejeze de o potentiala amenintare viitoare, scrie Agerpres, care citeaza AFP.…

- O naveta spatiala a NASA s-a izbit in mod intentionat de un asteroid, in primul test de aparare planetara facut de umanitate, relateaza CNN. Impactul a avut loc luni la ora 7.14 p.m. ET( Eastern Time, marti la ora 2.14, ora Romaniei), fiind primit cu urale de echipa misiunii de la Laurel, Maryland.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat marți seara in discursul sau obișnuit, ca armata rusa se teme de forțele ucrainene. In plus, nici n-are curaj sa-și recunoasca infrangerea: „Armata rusa se teme de forțele armate ale Ucrainei și nu are curajul sa recunoasca infrangerea, așa cum demonstreaza…